Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с кипрским "Аполлоном"

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы московский "Локомотив" сыграл вничью с кипрским "Аполлоном".

"Красно-зеленые" открыли счет под конец первого тайма - на 39-ой минуте после индивидуального прохода Алан Касаев мощным дальним ударом отправил мяч в сетку ворот. На 75-ой минуте за фол на сопернике прямую красную карточку получил полузащитник Ян Тигорев.

А уже спустя минут киприоты сравняли счет - в быстрой атаке отличился нападающий Гуйе. Под конец матча московская команда и вовсе осталась вдевятером - второй "горчичник" получил защитник Виталий Денисов.

Ответная игра пройдет в Москве 28 августа на стадионе "Локомотив".