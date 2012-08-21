"Cпартак" одержал победу над "Фенербахче" в матче плей-офф ЛЧ

Спартаковцы переиграли на своем поле турецкий клуб "Фенербахче". Однако москвичей могут дисквалифицировать - турецкая федерация футбола подала запрос в УЕФА по поводу использования файеров фанатами "Спартака"

Столичный "Спартак" оказался сильнее турецкого "Фенербахче" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Москвичи одержали победу со счетом 2:1.

В первом тайме голов забито не было. Команды играли в оборонительный футбол, не давая друг другу развернуться.

В начале второй половины игры "красно-белым" удалась прекрасная атака, - Комбаров на скорости промчался по левому флангу и сделал передачу в центр штрафной площади на Эменике, который в касание переправил мяч в ворота - 1:0.

Спустя буквально пару минут счет стал равным, грубейшей ошибкой подопечных Унаи Эмери воспользовался Дирк Кюйт.

Но москвичей совершенно не смутил пропущенный гол и совсем скоро они снова вышли вперед. После подачи углового мяч прилетел точно на ногу Комбарову, который с лету вколотил его в нижний угол ворот "Фенербахче".

"Спартак" одерживает важную победу и сохраняет отличные шансы на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Старого света. Ответная игра в Стамбуле состоится 29 августа, "красно-белых" устроит даже ничья.