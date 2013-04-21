Столичная полиция задержала 80 фанатов после матча ЦСКА - "Спартак"

Полиция задержала 80 фанатов после матча ЦСКА - "Спартак"

После матча ЦСКА - "Спартак" в Москве задержаны 80 фанатов, сообщает телеканал "Москва 24". Игра завершилась в столичных "Лужниках" со счетом 2:2.

Команда ЦСКА сумела свести матч к ничье, хотя в начале второго тайма уступала противнику со счетом 0:2. Посмотреть матч пришли 70 тысяч болельщиков.

Безопасность во время матча обеспечивали более трех тысяч полицейских. Охрану безопасности усилили в связи с сообщениями о готовящихся провокациях: в правоохранительные органы поступала информация о том, что фанаты собираются забросать поле петардами.

Однако опасения полиции не оправдались, и игра обошлась без чрезвычайных происшествий.