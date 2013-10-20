"Спартак" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" обыграл "Анжи" со счетом 1:0

"Спартак" обыграл на выезде "Анжи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Игра в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, говорится на сайте футбольного клуба "Спартак".

На 27-й минуте единственный мяч в игре забил Юра Мовсисян.

"Перед началом матча игроки и зрители почтили минутой молчания память болельщиков, погибших в ужасной давке в "Лужниках" 31 год назад. Футболисты "Спартака" вышли на поле в футболках "Помним. 20.10.1982", - говорится в сообщении.

После победы клуб "Спартак" набрал 27 очков и вышел на второе место в таблице.