Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 июля 2012, 17:59

Московское "Динамо" сыграет с "Данди Юнайтед" в Лиге Европы

футбол Динамо Лига Европы

Фото с сайта fcdynamo.ru

В Швейцарии прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2012/13, с которого свой путь за трофеем начнет московское «Динамо».

Бело-голубые сыграют на этом этапе с шотландским «Данди Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.

Первый матч «Динамо» состоится 2 августа на выезде, а ответный поединок пройдет 9 августа на «Арене Химки».

Напомним, за последние десять лет это будет уже третий приезд столичного клуба в Шотландию. Ранее «Динамо» играло с «Рейнджерс» в Кубке УЕФА и с «Селтиком» в Лиге чемпионов.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать