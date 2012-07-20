Московское "Динамо" сыграет с "Данди Юнайтед" в Лиге Европы

Фото с сайта fcdynamo.ru

В Швейцарии прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2012/13, с которого свой путь за трофеем начнет московское «Динамо».

Бело-голубые сыграют на этом этапе с шотландским «Данди Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.

Первый матч «Динамо» состоится 2 августа на выезде, а ответный поединок пройдет 9 августа на «Арене Химки».

Напомним, за последние десять лет это будет уже третий приезд столичного клуба в Шотландию. Ранее «Динамо» играло с «Рейнджерс» в Кубке УЕФА и с «Селтиком» в Лиге чемпионов.