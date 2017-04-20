Форма поиска по сайту

20 апреля 2017, 21:49

Парк Кубка конфедераций будет работать в "Музеоне" 29–30 апреля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Парк Кубка конфедераций будет работать в парке искусств "Музеон" 29–30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

Посетителей парка ждет развлекательная программа: встречи со звездами футбола, конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, на которых разыграют билеты на матчи Кубка конфедераций.

Почетным гостем парка 29 и 30 апреля станет легендарный защитник Марсель Десайи, чемпион мира по футболу FIFA 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции. Гости Парка также смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу волком Забивакой.

Волонтеры в парке расскажут всем желающим, как купить илеты на матчи турнира на сайте FIFA.com/bilet. Одним из главных украшений парка станет трофей победителей Кубка конфедераций. С ним также можно будет сфотографироваться.

После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая).

Вход в Парк свободный.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. Это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. Церемония открытия состоится "Лужниках", там же пройдут один из полуфиналов и финал турнира. В Москве матчи ЧМ-2018 также примет стадион "Спартак".

Сюжет: Кубок конфедераций – 2017
футбол Музеон фестивали и праздники Кубок Конфедераций FIFA 2017

