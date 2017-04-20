Парк Кубка конфедераций будет работать в "Музеоне" 29–30 апреля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Парк Кубка конфедераций будет работать в парке искусств "Музеон" 29–30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".
Посетителей парка ждет развлекательная программа: встречи со звездами футбола, конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, на которых разыграют билеты на матчи Кубка конфедераций.
Почетным гостем парка 29 и 30 апреля станет легендарный защитник Марсель Десайи, чемпион мира по футболу FIFA 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции. Гости Парка также смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу волком Забивакой.
Волонтеры в парке расскажут всем желающим, как купить илеты на матчи турнира на сайте FIFA.com/bilet. Одним из главных украшений парка станет трофей победителей Кубка конфедераций. С ним также можно будет сфотографироваться.
После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая).
Вход в Парк свободный.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. Церемония открытия состоится "Лужниках", там же пройдут один из полуфиналов и финал турнира. В Москве матчи ЧМ-2018 также примет стадион "Спартак".