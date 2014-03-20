"Зенит" обыграл "Боруссию" со счетом 2:1, но выбыл из Лиги чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде в Дортмунде одолели местную "Боруссию" со счетом - 2:1. Однако по сумме двух встреч в четвертьфинал прошла немецкая команда, а российская команда выбыла из розыгрыша главного клубного турнира Европы.

Напомним, что в первой игре, которая состоялась 25 февраля в Санкт-Петербурге, "Боруссия" победила "Зенит" с более крупным счетом - 4:2.

В ответном матче в Дортмунде форвард российской команды Халк открыл счет на 16-й минуте, забив красивый гол дальним ударом, но на 38-й Себастьян Кель восстановил равновесие. Победный гол для команды Сергея Семака записал на свой счет Саломон Рондон на 73-й минуте, который до этого вышел на замену.

Стоит отметить, что этот выездной матч против "Боруссии" стал дебютным для Сергея Семака в Еврокубках в качестве наставника "Зенита". Сейчас он возглавляет "Зенит" в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти. Сегодня, 20 марта, команду должен возглавить португалец Андре Виллаш-Боаш.