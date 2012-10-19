"Динамо" обратилось в полицию в связи с нападением на футболистов

Игроков московского "Динамо" обстреляли из пейнтбольных ружей. Инцидент произошел на тренировке футбольного клуба на базе в Новогорске

Руководство футбольного клуба "Динамо" передало материалы в полицию по факту нападения на игроков и тренеров.

19 октября после тренировки неизвестные попытались из-за забора обстрелять игроков команды из оружия для пейнтбола. Также хулиганы разбросали листовки с угрозами и призывами улучшить игру.

При обстреле базы клуба пострадали три человека - массажист, тренер и один из игроков.

По предварительным данным, трое нападавших были в масках. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

В "Динамо" действия расценили как провокацию и подчеркнули, что примут все меры, чтобы выявить и привлечь стрелявших к ответственности, в том числе уголовной, сообщается в официальном обращении клуба.

В свою очередь, клуб болельщиков "Динамо" официально заявил, что не имеет к данному инциденту никакого отношения. По их словам, выходка провокаторов только усилила стремление быть вместе с игроками и тренерами в этот непростой момент.

В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что в настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.