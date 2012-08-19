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19 августа 2012, 18:03

Московское "Динамо" проиграло грозненскому "Тереку"

футбол

ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" потерпело пятое подряд поражение на старте чемпионата России по футболу, в матче 5-го тура премьер-лиги проиграв со счетом 1:2 на своем поле грозненскому "Тереку".

На 30-й и 83-й минутах забивал польский полузащитник "Терека" Мацей Рыбус, на 75-й минуте отличился венгерский хавбек "Динамо" Балаж Джуджак, передает РИА Новости.

Гости с 54-й минуты играли вдесятером, после того как был удален нападающий Эзекиэль Н'Доасель, однако на 82-й минуте арбитр удалил защитника Владимира Рыкова. Кроме того, в самой концовке матча красную карточку получил капитан "Динамо" Кевин Кураньи.

Таким образом, "Терек" с 10 очками делит 3-4 места с московским "Локомотивом". "Динамо", очков не набравшее, замыкает турнирную таблицу.

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