В сезоне-2015/16 лимит на легионеров в РФПЛ сохранит формат "7+4"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В сезоне-2015/16 лимит на легионеров для клубов Российской футбольной Премьер-лиги не изменится, заявил министр спорта Виталий Мутко.

"Всем нужно смириться с тем, что новый закон, лимитирующий количество иностранной рабочей силы в спорте, будет принят и будет работать.

Что касается футбола, скорее всего, к старту нового сезона мы не успеем его внедрить, поэтому клубы премьер-лиги сыграют по уже действующему лимиту "7+4", а не по тому, который был принят исполкомом "10+15".

Не нужно обращать внимания на то, что нам говорят, что новый лимит понизит конкуренцию. Это позиция государства, и она не подлежит обсуждению. Это личное поручение президента страны, и мы его выполним", – цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, в российском первенстве сезона-2014/15 действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

При этом в декабре 2014 года было принято решение, что в чемпионате России сезона-2015/16 лимит на легионеров будет действовать по схеме "10+15" – то есть, в заявке команды не сезон может значиться не более 10 легионеров, при этом количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.

Однако Виталий Мутко заявил, что такой лимит не будет существовать. Позже в Госдуму был внесен законопроект по регулированию числа иностранцев в российском спорте.