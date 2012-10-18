Бесплатная перевозка болельщиков на ЧМ-18 обойдется в 5,5 млрд руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Документ предлагает, в частности, бесплатные перевозки болельщиков на автобусах и поездах на футбольные матчи из города в город, передает "Интерфакс".

Бесплатная перевозка болельщиков по железной дороге обойдется российскому бюджету примерно в 4 миллиарда рублей.

Болельщики получат проездные бесплатно, а железнодорожникам выделят за это соответствующие компенсации. Предполагается, что железнодорожным транспортом - в плацкартных, общих вагонах, а также в электричках за счет российской казны смогут прокатиться более 1 миллиона человек.

Междугородние автобусы, по прогнозам, перевезут 570 тысяч болельщиков. Эти затраты будут покрывать из региональных бюджетов. В общей сложности от них потребуется около 1,7 миллиарда рублей.

В проекте указывается, что право на бесплатный проезд возникает не ранее чем за 18 часов до начала матча и прекращается не позднее чем через 18 часов после его окончания. Расписание транспорта составят с учетом графика чемпионата.

Сейчас законодатели начали сбор отзывов и предложений на законопроект.

Напомним, в рамках Чемпионата мира 64 футбольных матча пройдут в 11 городах России.