"Вышка" будет обучать спортивных менеджеров совместно с ФИФА

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Высшая школа экономики будет обучать спортивных менеджеров совместно с ФИФА и Центром спортивных исследований в Швейцарии (CIES), сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Слушатели, которые пройдут данный курс, изучат специфику управления спортивной сферой на шести модулях: "Менеджмент", "Маркетинг и спонсорство", "Финансы", "Право", а также "Коммуникации" и "Организация мероприятий".

Подписав соглашение о сотрудничестве, ГУ ВШЭ стал 16-м вузом в международной сети университетов ФИФА и CIES. Ранее в данную программу были включены учебные заведения в Испании, Аргентине, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Венесуэле, ОАЭ, Египте, Ливане, Палестине, Перу, Польше, Сенегале, ЮАР, а также в Тринидаде и Тобаго.

Программа разработана CIES, базирующимся в Швейцарии, и будет реализовываться на базе Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ. Предполагается, что именно выпускники этого образовательного курса смогут обеспечить успешное проведение ЧМ-2018 и других крупных спортивных соревнований в стране.