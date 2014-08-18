Две трети россиян негативно относятся к отечественному футболу - опрос

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По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, две трети граждан России отрицательно относятся к ситуации в отечественном футболе, при этом интерес к виду спорта проявляют более 40% респондентов.

Треть опрошенных отмечают стабильно плохую игру нашей команды, а 32% считают, что ситуация портится с каждым годом. Лишь 2% россиян видят положительную динамику в игре наших футболистов.

Неудивительно, что и впечатления от выступления нашей команды на Чемпионате мира в Бразилии у большинства россиян тоже негативные. 68% называют его плохим. Нейтралитет держат 12% участников опроса, и только 2% полагают, что футболисты играли хорошо.

Около трети винят во всех неудачах самих игроков, 24% думают, что вина лежит на российском футбольном союзе, а еще 21% считают, что со своей работой плохо справляется тренер. При этом каждый второй респондент опрошенный безразличен к тому, что российскую команду возглавляет иностранный тренер. Негативное отношение к этому выразили 29% участников опроса. Положительно к заграничному тренеру относятся всего 11% респондентов.

Кроме того, 36% предлагают провести ротацию игроков для того, чтобы команда удачно выступила на Чемпионате Европы-2016 и Мундиале-2018. Еще треть россиян считают необходимым увеличить финансирование детско-юношеского спорта. Каждый пятый выступает за смену главного тренера сборной.