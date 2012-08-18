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18 августа 2012, 23:20

Московский "Локомотив" добился победы в Нижнем Новгороде

футбол Локомотив Чемпионат России

фото с сайта fclm.ru

Столичный "Локомотив" в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу оказался сильнее нижегородской "Волги". Подопечные Славена Билича праздновали победу со счетом 2:0.

В первом тайме игра была равной. На опасный удар Александра Харитонова москвичи ответили выстрелом Ещенко.

Во второй половине встречи "железнодорожники" сумели прибавить и открыли счет - отличился Фелипе Кайседо, замкнувший с метра передачу Ведрана Чорлуки.

На этом "Локомотив" не остановился - за несколько минут до конца матча Денис Глушаков ударом с линии штрафной установил окончательный счет. 2:0 - и "Локомотив" занимает третью строчку в турнирной таблице с отставанием в два очка от московского "Спартака"

Следующую игру "железнодорожники" проведут 25 августа на домашнем стадионе против столичного "Динамо", сообщает sports.ru

Сюжет: Чемпионат России по футболу-2012

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