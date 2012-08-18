Перед матчем "Спартак"–"Рубин" полиция усилила меры безопасности

Фото с сайта center-spetsnaz.ru

Московские полицейские усиливают меры безопасности перед матчем между командами "Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань), который пройдет в рамках V тура Чемпионата России по футболу. Игра состоится на большой спортивной арене ОК "Лужники". Начало матча - в 13.30.

Накануне матча стадион и прилегающая к нему территория будет обследована кинологами со служебными собаками. Вход на территорию "Лужников" будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Как обычно, на стадион нельзя будет пронести колюще-режущие предметы и напитки в стеклянной таре. Также на стадион не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в обеспечении общественного порядка на территории стадиона "Лужники" будет задействовано 2065 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 310 сотрудников ОМОН ЦСН ГУ МВД по Москве и 700 военнослужащих внутренних войск МВД, сообщает пресс-служба Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве.

В преддверии матча для обеспечения общественного порядка был создан оперативный штаб, руководителем которого назначен заместитель начальника ЦСН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Евтиков.