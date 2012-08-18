Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 августа 2012, 11:18

Перед матчем "Спартак"–"Рубин" полиция усилила меры безопасности

футбол Лужники Спартак Рубин ЦСН ГУ МВД по Москве

Фото с сайта center-spetsnaz.ru

Московские полицейские усиливают меры безопасности перед матчем между командами "Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань), который пройдет в рамках V тура Чемпионата России по футболу. Игра состоится на большой спортивной арене ОК "Лужники". Начало матча - в 13.30.

Накануне матча стадион и прилегающая к нему территория будет обследована кинологами со служебными собаками. Вход на территорию "Лужников" будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Как обычно, на стадион нельзя будет пронести колюще-режущие предметы и напитки в стеклянной таре. Также на стадион не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в обеспечении общественного порядка на территории стадиона "Лужники" будет задействовано 2065 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 310 сотрудников ОМОН ЦСН ГУ МВД по Москве и 700 военнослужащих внутренних войск МВД, сообщает пресс-служба Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве.

В преддверии матча для обеспечения общественного порядка был создан оперативный штаб, руководителем которого назначен заместитель начальника ЦСН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Евтиков.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать