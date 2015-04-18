"Спартак" в гостях обыграл саранскую "Мордовию"

Фото: ТАСС

Московский "Спартак" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги в гостях переиграл "Мордовию". Матч, прошедший в Саранске, закончился со счетом 1:3.

На 46-й минуте счет открыл Куинси Промес. А на 78-й минуте все тот же Промес оформил дубль.

Уже в добавленное время Ибраима Ньяссе отыграл один мяч, однако спустя минуту Юра Мовсисян забил третий мяч "красно-белых".

Таким образом, "Спартак" поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. В следующем матче "красно-белые" сыграют дома с казанским "Рубином".