Футболиста "Локомотива" Тарасова оштрафовали за майку с Путиным

Фото: fclm.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова на пять тысяч евро за демонстрацию на поле майки с изображением Владимира Путина, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сегодня же Тарасову исполняется 29 лет. "Мы поздравляем Дмитрия с днем рождения! Желаем профессиональных успехов, здоровья, благополучия, личного счастья и положительных эмоций", – говорится в сообщении на официальном сайте "Локомотива".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" оштрафовал полузащитника на 300 тысяч евро. Однако подтверждения этой информации так и не появилось.

Напомним, инцидент произошел по окончании матча Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Сам Тарасов заявил, что надел эту футболку, так как хотел "выразить поддержку и уважение своему президенту".

В 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле проиграл "Фенербахче" со счетом 0:2. В ответном матче в Москве "железнодорожники" сыграли вничью и вылетели из турнира.