Футбольной матч Бельгия – Испания отменен из-за угрозы теракта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Товарищеский матч футбольных сборных Бельгии и Испании отменили по соображениям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бельгийской футбольной ассоциации.

Отменили матч по инициативе бельгийского правительства, которое сослалось на высокую вероятность теракта. Встреча должна была состояться 17 ноября в 22:45 по московскому времени на брюссельском стадионе "Король Бодуэн".

Ранее сообщалось, что товарищеский матч Англия – Франция не будет отменен и состоится 17 ноября в Лондоне.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли 132 человека, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", кроме того неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы.

Тогда же стало известно, что в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.

Бельгийская прокуратура предъявила двум задержанным в субботу гражданам страны обвинение в соучастии в подготовке терактов, произошедших в Париже в пятницу 13 ноября. Всего 14 ноября были задержаны семь человек, однако пять из них были отпущены на свободу после допроса.

Также уже сообщалось, что следствие установило спонсора терактов в Париже – им оказался бельгиец Абдельхамид Абаауд. По данным полиции, террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы.