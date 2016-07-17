Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля 2016, 16:35

Спорт

В расположение "Спартака" прибыл новичок из Бразилии

Фото: ФК "Спартак"

Столичный "Спартак" пополнился новичком – бразильским полузащитником Фернандо, перешедшим из итальянской "Сампдории", сообщает официальный сайт команды.

Со своей новой командой 24-летний футболист встретился в отеле в Германии, где сейчас базируются красно-белые. Фернандо отметил, что рад перейти в "Спартак", который, как он считает, является большим европейским клубом.

В сезоне-2015/16 полузащитник провел в чемпионате Италии за "Сампдорию" 35 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

По информации некоторых СМИ, трансфер игрока "Сампдории" обойдется "Спартаку" в 15 миллионов евро.

Сайты по теме


Сайты по теме


футбол Спартак трансферы переход новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика