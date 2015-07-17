"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в стартовом матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В стартовом матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги столичный "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Уфой". Встреча, проходившая на стадионе "Открытие Арена", завершилась со счетом 2:2.

Первыми в поединке отличились гости – забитым мячом отметился Харис Ханджич. Однако через 12 минут "красно-белые" усилиями Сердара Таски выровняли положение.

На 31-й минуте полузащитник "Уфы" Эмманюэль Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес трибун. Предположительно, фанаты спровоцировали футболиста расистскими высказываниями.

Несмотря на преимущество в одного игрока "Спартак" долгое время не мог во второй раз поразить ворота уфимцев, а на 79-й минуте и вовсе пропустили. Автором гола в ворота Артема Реброва стал Дмитрий Стоцкий. В итоге девятикратные чемпионы смогли лишь сравнять счет – отличился Зе Луиш.

Матч на "Открытие Арене" стал для Дмитрия Аленичева первой официальной игрой в качестве главного тренера "Спартака". Во втором туре "красно-белые" 26 июля сыграют на выезде с "Краснодаром".