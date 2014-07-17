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Спорт

17 июля 2014, 18:53

Российские и украинские клубы не сыграют между собой в еврокубках

футбол Украина УЕФА еврокубки

Фото: ИТАР-ТАСС

УЕФА принял решение не допустить встречи российских и украинских футбольных клубов в матчах еврокубках по соображениям безопасности, сообщается на официальном сайте организации.

"В свете текущей политической ситуации РФС и Футбольная федерация Украины выразили опасения относительно безопасности, если украинскому и российскому клубам придется играть друг с другом в рамках соревнований УЕФА. Комитет УЕФА по чрезвычайным ситуациям принял решение не сводить друг с другом во время жеребьевки российские и украинские клубы", - говорится в сообщении.

Таким образом, 18 июля во время жеребьевки будут приняты меры, чтобы петербургский "Зенит" и днепропетровский "Днепр" не составили пару в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Отношения России и Украины резко обострились после смены власти в Киеве в феврале текущего года.

Кроме того, на заседании рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям было принято решение запретить проведение матчей под эгидой УЕФА на территории Израиля. Это связано с нестабильной ситуацией в стране. На данный момент в отборочном турнире Лиги чемпионов выступает "Маккаби" из Тель-Авива, а в квалификации Лиги Европы играют два "Апоэля" - из Беэр-Шевы и Тель-Авива.

Ранее УЕФА разрешил украинскому "Днепру" проводить домашние матчи в Лиге чемпионов на стадионе в Днепропетровске.

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