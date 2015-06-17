Создатель портала Fabio, go home – о сборе средств на отставку Капелло

Фото: M24/ru/Роман Васильев

Накануне в интернете появился сайт по сбору денег на отставку Фабио Капелло с поста тренера сборной России по футболу. Однако организаторы получили меньше 100 рублей и убрали опцию перевода денег.

Один из создателей портала Fabio, go home Антон Дальникович рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что не ожидал такого внимания к своему проекту.

"Когда мы это задумывали, мы не ожидали такого ажиотажа. Без всяких вложений мы получили 45 тысяч трафика за сутки. Деньги пока не собираются. Изначально мы не рассчитывали собирать деньги, а просто разместили форму.

Когда появились ссылки на наш сайт с каких-то крупных сайтов, пошел трафик и нам перечислили первые 100 рублей, мы закрыли эту возможность, потому что собирать деньги на свои кошельки не законно.

Нам такие проблемы не особо нужны. Мы просим поддержки, мы готовы отдать все деньги на благотворительность. Если нам кто-то поможет организовать этот сбор, можно отдать деньги, например, футбольной академии, которая в этом нуждается", – сказал он.

Создатель портала Fabio, go home – о сборе денег на отставку Капелло

Создатели проекта отмечают, что за отставку главного тренера выступают 80 процентов болельщиков, а также тренеры и сами футболисты. Однако для ухода Капелло нужно выплатить большую неустойку – 21,4 миллиона евро (1,3 миллиарда рублей).

Отставка главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло – дело практически решенное. Косвенно подтвердил такое развитие событий министр спорта России Виталий Мутко, назвав итальянца "уходящим тренером". Возможный уход Капелло обсудят на заседании исполкома РФС 24 июня.

Отметим, Российский футбольный союз нашел способ снизить размер "золотого парашюта" для главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. В настоящее время итальянскому тренеру должны выплатить более 21 миллиона евро после расторжения контракта. РФС может заключить с итальянским наставником соглашение о расторжении контракта, таким образом, сумма неустойки уменьшится до 18 миллионов евро.

Итальянцем недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.

Россияне дважды проиграли Австрии с одинаковым счетом 0:1, сыграли вничью со шведами и молдаванами и победили Лихтенштейн. В поединке с Черногорией подопечным Капелло удалось добиться "технической победы" из-за буйств черногорских фанатов.