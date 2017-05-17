"Спартак" в последнем домашнем матче сезона разгромил "Терек"

Московский "Спартак" в заключительном домашнем матче чемпионата России обыграл "Терек". Встреча новоиспеченных чемпионов с командой из Грозного завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе красно-белых дубль оформил капитан команды Денис Глушаков (15-я и 19-я минуты), еще один мяч забил Куинси Промес (74).

Во время матча судье приходилось останавливать игру из-за пиротехники. После финального свистка к своей команде на поле выбежали несколько тысяч болельщиков. По регламенту после окончания матча "Спартаку" будет вручен кубок за победу в чемпионате страны.

Завершит "Спартак" чемпионат 21 мая, когда в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". В этот же день "Терек" на выезде будет противостоять самарскими "Крыльями Советов".

В параллельном матче тура футболисты ЦСКА обыграли на выезде казанский "Рубин" – 2:0. Счет на 73-й минуте открыл Витиньо, а на последних секундах матча Алан Дзагоев забил второй мяч. Хозяева с 49-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мийо Цакташа.

Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России. 7 мая "Зенит" уступил победу "Тереку" (встреча завершилась со счетом 1:0) и потерял шансы догнать "Спартак".

Таким образом, красно-белые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 команда завоевала Кубок России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.