Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Анжи"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 21-го тура российской футбольной премьер-лиги московский "Спартак" на своем поле не смог обыграть аутсайдера чемпионата махачкалинский "Анжи". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм подопечные Валерия Карпина провели гораздо лучше соперника. Распечатать ворота гостей москвичам удалось на 20-й минуте встречи. Сергей Паршивлюк от правого угла штрафной забросил мяч в сторону Тино Косты, который послал снаряд в сетку. А еще через три минуты "красно-белым" удалось удвоить результат - отличился Хосе Хурадо.

Однако в дебюте второго тайма махачкалинцы смогли один мяч отыграть. Экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов навесил со штрафного, а Александр Епуряну головой переправил мяч в ворота. Спасти матч гости смогли за считанные секунды до финального свистка. В игре было много остановок, поэтому судья добавил к основному времени матча 6 минут. И на пятой компенсированной минуте защитники "Спартака" Таски и Бокетти ошиблись, чем умело воспользовался Сердер Сердеров, переигравший голкипера спартаковцев.

Отметим, что во втором тайме игра у "Спартака" совершенно не клеилась. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "красно-белых" Валерий Карпин заявил, что команда пыталась удержать преимущество, но не преуспела в игре в обороне.

В итоге, "Спартак" набирает лишь одно очко и остается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет 4 очка. Что касается "Анжи", то махачкалинский клуб остался на последней строчке.