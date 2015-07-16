Юношеская сборная России впервые вышла в финал ЧЕ по футболу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Юношеская сборная России, состоящая из игроков не старше 19 лет, впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу.

В полуфинальном матче подопечные Дмитрия Хомухи нанесли крупное поражение команде Греции - 4:0. Дубль оформил Никита Чернов, по разу отличились Алексей Гасилин и Рамиль Шейдаев.

При этом Шейдаев установил рекорд по количеству забитых мячей в одном розыгрыше юношеского чемпионата Европы (12 голов). В квалификационном раунде Шейдаев забил шесть голов, в элитном раунде - четыре гола, в финальной части - два гола.

В финале турнира, который проходит в Греции, сборная России сыграет со сборной Испании, которая в свою очередь обыграла французов. Финальный матч состоится в воскресенье.