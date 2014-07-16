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Спорт

16 июля 2014, 02:12

Очередным новичком столичного ФК "Динамо" стал Александр Прудников

футбол Динамо трансферы переходы Рубин Александр Прудников

Александр Прудников. Фото: fcdynamo.ru

Четвертым по счету новобранцем футбольного московского "Динамо" в нынешнем межсезонье стал нападающий казанского "Рубина" Александр Прудников, сообщает официальный сайт столичной команды.

Отмечается, что с "Динамо" 25-летний футболист подписал однолетнее соглашение и в ближайшее время отправится на сбор своей новой команды в австрийский Лиенц.

"Я рад вернуться в Москву! - заявил Александр Прудников. - Особенно продолжить карьеру в таком клубе как "Динамо". На переход решился практически сразу, потому что это большой клуб с большими задачами и амбициями. Еще я уважаю Станислава Черчесова, и буду рад поработать с ним! К тому же, в клубе много моих друзей, ребят, с кем я не раз пересекался, что тоже очень здорово!"

Отметим, что в прошлом сезоне Прудников сыграл 17 матчей за "Рубин" и забил 3 гола. В своей карьере до этого форвард выступал за московский "Спартак", грозненский "Терек", махачкалинский "Анжи", краснодарскую "Кубань", владикавказскую "Аланию", а также чешскую "Спарту". В 2006 году он стал чемпионом Европы в составе юниорской сборной России.

Напомним, что состав московского "Динамо" ранее пополнили Вильям Ванкер, Александер Бюттнер и Станислав Манолев.

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