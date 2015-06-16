СМИ: Фабио Капелло уйдет в отставку, его место займет Леонид Слуцкий

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Главным претендентом на пост главного тренера сборной России, в случае отставки Фабио Капелло, является наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе.

По данным собеседника агентства, официально об отставке Капелло будет объявлено после урегулирования вопроса компенсации.

"Решение есть, остались технические детали, обсуждается вопрос уменьшения выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта. На данный момент основным кандидатом на место, которое станет вакантным, рассматривается Леонид Слуцкий", – сообщил источник в РФС.

Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил, что "тренерский вопрос" в сборной России по футболу решится к началу июля.

"Тема отставки Капелло обсуждается, мы взяли паузу, не скрою, определенные решения уже приняты. Эта тема будет еще обсуждаться на заседании исполкома Российского футбольного союза", – подчеркнул Мутко.

Напомним, в воскресенье подопечные Капелло проиграли на своем поле австрийцам со счетом 0:1. Это означает, что национальная команда России потеряла почти все шансы занять первое место в отборочной группе и сохраняет лишь призрачные надежды на второе место.

Однако третье место позволит россиянам сыграть в стыковых матчах отнюдь не с грандами европейского футбола. Но за нынешний отборочный цикл сборная России одержала лишь одну победу, обыграв Лихтенштейн. Другая победа (над Черногорией – 3:0) является "технической".