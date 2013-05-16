Дэвид Бекхэм объявил о завершении футбольной карьеры

Дэвид Бекхэм. Фото: ИТАР-ТАСС

Дэвид Бекхэм завершит карьеру профессионального футболиста в конце текущего сезона.

Об этом в четверг сообщило агентство France Press со ссылкой на представителей спортсмена.

Бекхэм, которому 2 мая исполнилось 38 лет, в разное время играл за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Милан".

С начала 2013 года он выступал за французский клуб "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл национальный чемпионат.

"Я благодарен "Пари Сен-Жермен" за возможность продолжать выступать, но сейчас, когда я играю на высочайшем уровне - лучшее время, чтобы завершить мою карьеру", - сказал Бекхэм.