15 сентября 2014, 20:00

Главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук отстранен от работы с клубом

Фото: ТАСС/ Леонид Кучук

Главный тренер московского "Локомотива" Леонид Кучук отстранен от работы с клубом, сообщает Р-Спорт.

Исполняющим обязанности наставника "Локомотива" будет бывший защитник команды Игорь Черевченко, который выступал за "железнодорожников" в 1996-2001 годах, а с 2008 года находился в тренерском штабе клуба.

Решение об отстранении Кучука от работы приняла президент "Локо" Ольга Смородская по итогам состоявшего на базе команды собрания с участием игроков и тренеров.

После семи туров нынешнего сезона российской Премьер-Лиги "красно-зеленые" занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
