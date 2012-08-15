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15 августа 2012, 16:10

Порядок на матче Россия - Кот д'Ивуар обеспечат 1400 полицейских

футбол тренеры Россия ГУ МВД России по Москве

На базе в Подмосковье прошла последняя тренировка российской сборной перед матчем с командой Кот-д'Ивуара. Будущий матч станет дебютом главного тренера команды - Фабио Капелло.

Порядок во время товарищеского матча между сборными России и Кот д'Ивуара будут обеспечивать около 1,4 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Игра состоится 15 августа в 19-00 на стадионе "Локомотив". Ожидается присутствие примерно пятнадцати тысяч болельщиков.

Напомним, что встреча нашей дружины с командой африканской страны станет первой для Фабио Капелло в ранге главного тренера сборной России. Итальянский наставник сменил на этом посту скандально известного голландца Дика Адвоката.

Капелло уже успел принять одно волевое решение - капитанскую повязку сохранил Андрей Аршавин, которого критиковала футбольная общественность за высказывания в адрес болельщиков сборной после матча с командой Греции на Евро-2012.

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