Валерий Газзаев отказался тренировать московское "Динамо"

Президент владикавказского футбольного клуба "Алания" Валерий Газзаев отказался от предложения возглавить московское "Динамо"

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, который ныне является президентом владикавказской "Алании", отверг предложение возглавить столичное "Динамо", сообщает "15-ый регион" со ссылкой на главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева.

Такоев подтвердил, что Газзаеву поступило настойчивое предложение возглавить московское "Динамо", но 58-летний специалист решил не уходить с поста президента "Алании".

Напомним, что Газзаев прославился прежде всего, как главный тренер ЦСКА, который под его руководством трижды становился чемпионом России и выиграл кубок УЕФА, второй по значимости европейский клубный трофей. Затем специалист ушел тренировать киевское "Динамо", где не сумел добиться успеха и подал в отставку после вылета команды из Лиги чемпионов.