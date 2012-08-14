Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 августа 2012, 16:44

Валерий Газзаев отказался тренировать московское "Динамо"

футбол тренеры Динамо

Президент владикавказского футбольного клуба "Алания" Валерий Газзаев отказался от предложения возглавить московское "Динамо"

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, который ныне является президентом владикавказской "Алании", отверг предложение возглавить столичное "Динамо", сообщает "15-ый регион" со ссылкой на главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева.

Такоев подтвердил, что Газзаеву поступило настойчивое предложение возглавить московское "Динамо", но 58-летний специалист решил не уходить с поста президента "Алании".

Напомним, что Газзаев прославился прежде всего, как главный тренер ЦСКА, который под его руководством трижды становился чемпионом России и выиграл кубок УЕФА, второй по значимости европейский клубный трофей. Затем специалист ушел тренировать киевское "Динамо", где не сумел добиться успеха и подал в отставку после вылета команды из Лиги чемпионов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать