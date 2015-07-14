Исполком РФС утвердил формат лимита на легионеров по системе "6+5"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Исполком Российского футбольного союза (РФС) за три дня до старта сезона премьер-лиги утвердил формат лимита на легионеров "6+5", при котором на поле одновременно могут находиться максимум шесть иностранных футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, исполком проголосовал за изменения формата лимита, который в начале июля был предложен председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

"Решение Миллера по "6+5" принято, все (члены исполкома) проголосовали за, один воздержался", - сказал исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян, добавив, что "скорее всего, новый лимит будет действовать до 2018 года", передает "Р-Спорт".

Напомним, первенство России по футболу сезона-2015/16 стартует 17 июля. В сезоне 2014/15 в российском первенстве действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

Однако на исполкоме РФС было принято решение, что в сезоне-2015/16 будет действовать лимит "10+15", по которому в заявке команды на сезон может значиться не более 10 легионеров, но количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.

Тогда на такое нововведение негативно отреагировал министр спорта Виталий Мутко, который утверждал, что подобный формат идет вразрез с интересами сборной.

Позже Владимир Путин подписал закон о легионерах, вводящий ограничения на привлечение иностранных специалистов в команды по зимним и летним игровым видам спорта в России.

