Талисманом Чемпионата мира по футболу - 2014 стал броненосец

Официальным талисманом Чемпионата мира по футболу 2014 года, который состоится в Бразилии, стал броненосец. Его изображение уже утверждено Международной федерацией футбола, а имя будет выбрано в ходе интернет-голосования.
Инициатором избрания броненосца выступила одна из природоохранных организаций страны, сообщает "Интерфакс". Таким образом, экологи пытаются привлечь внимание к животному, которое находится под угрозой исчезновения.
Организаторы предпочли броненосца двум другим кандидатам - пуме и бразильскому фольклорному персонажу Саки. На предыдущем Чемпионате мира, который состоялся в 2010 году в ЮАР талисманом выступил леопард Закуми.
Броненосцы
Млекопитающие, родиной которых является Южная Америка. В настоящий момент находятся под угрозой полного исчезновения. Основным местом проживания броненосцев является Аргентина, но на территории Бразилии можно встретить гигантского броненосца, длина тела которого может составлять около одного метра.
Питаются броненосцы преимущественно термитами и их личинками. Основная опасность для млекопитающего в настоящее время исходит от людей, которые безжалостно истребляют броненосцев.