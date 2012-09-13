Талисманом Чемпионата мира по футболу - 2014 стал броненосец

Фото: vesti.ru

Официальным талисманом Чемпионата мира по футболу 2014 года, который состоится в Бразилии, стал броненосец. Его изображение уже утверждено Международной федерацией футбола, а имя будет выбрано в ходе интернет-голосования.

Инициатором избрания броненосца выступила одна из природоохранных организаций страны, сообщает "Интерфакс". Таким образом, экологи пытаются привлечь внимание к животному, которое находится под угрозой исчезновения.

Организаторы предпочли броненосца двум другим кандидатам - пуме и бразильскому фольклорному персонажу Саки. На предыдущем Чемпионате мира, который состоялся в 2010 году в ЮАР талисманом выступил леопард Закуми.