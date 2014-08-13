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Спорт

13 августа 2014, 00:55

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин возглавил испанскую "Мальорку"

футбол тренеры Спартак Испания Валерий Карпин ФК Спартак Мальорка

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший наставник московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Карпин назначен главным тренером испанского клуба "Мальорка".

Как сообщается на официальном сайте испанской команды, Карпин заменит на этом посту Мигеля Солера. А тренерский штаб российского специалиста войдут ассистент главного тренера Хуан Хосе Вила, тенер Эдуардо Домингес и тренер вратарей Мики Гарро.

Отметим, что по итогам прошедшего сезона "Мальорка" заняла 17-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Напомним, что в 2009-2012 и 2012-2014 годах Валерий Карпин был главным тренером московского "Спартака", с которым дважды стал серебряным призером чемпионата России. В марте Карпин покинул московский клуб. Как игрок он 11 лет выступал в Испании. Он выступал за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Также у российского специалиста есть испанское гражданство.

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