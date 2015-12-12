На Евро-2016 Россия сыграет с Англией, Уэльсом и Словакией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2016 года сборная России по футболу сыграет с Англией, Уэльсом и Словакией, сообщает ТАСС. Об этом стало известно на жеребьевке в Париже 12 декабря.

В первом матче 11 июня в Бордо Россия встретится с Англией, 15 июня в Лилле – со Словакией, а 20 июня в Тулузе померится силами с Уэльсом.

Финальная стадия Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.

По словам главного тренера россиян Леонида Слуцкого, национальная команда попала в "интересную группу". "На бумаге есть и более сильные группы, но наша - интереснее. Хороший жребий в плане разнообразия тактик, стилей и в плане географии. Две команды из Британии, две - из Восточной Европы", – сказал он.

Тренер заявил, что футболисты будут очень внимательно анализировать игру соперников. "Англичане - фавориты, они очень сильны, показатель их силы - победы в отборе. Они выиграли все матчи", – добавил Слуцкий.