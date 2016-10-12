Послом ЧМ-2018 по футболу стал Никита Симонян

Фото: wikipedia.org

Известный советский футболист Никита Симонян стал послом Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщил в "Твиттере" гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

[html]

И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом #ЧМ2018! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура! pic.twitter.com/p25o4U2aWm — Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 12 октября 2016 г.

[/html]В среду, 12 октября победителю Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне исполнилось 90 лет. Симонян играл за "Динамо" из Сухуми, московские "Крылья Советов" и "Спартак".

В 34 года стал главным тренером красно-белых, проработав в столичном клубе 10 лет (1960-1972 годы, перерыв в два года с 1965-го по 1967-й). Также он возглавлял "Арарат" и "Черноморец". С 1977 по 1979 год руководил сборной СССР.

С 1990 по 1992 год занимал пост заместителя председателя Федерации футбола СССР. После распада СССР и создания РФС был избран первым вице-президентом организации. В этом качестве Симонян работает по настоящее время.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.