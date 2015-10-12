Сборная России завоевала путевку на Евро-2016

"Вечер": Сборная России пробилась на Евро-2016

Сборная России в заключительном матче на групповом этапе квалификации к Чемпионату Европы-2016 обыграла команду Черногории и обеспечила себе прямой выход в финальную стадию турнира. Матч, состоявшийся в Москве на "Открытие Арене" завершился победой россиян со счетом 2:0.

Первый мяч в игре на 33-й минуте забил Олег Кузьмин, открывший счет своим голам за национальную команду. А спустя четыре минуты Александр Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол на Дмитрии Комбарове.

В параллельных матчах группы сборная Швеции победила команду Молдавии со счетом 2:0. Отличились Златан Ибрагимович и Эркан Зенгин. Сборная Австрии разгромила команду Лихтенштейна – 3:0. Дубль оформил Марк Янко, еще один мяч забил Марко Арнаутович.

Первое место в группе G досрочно обеспечила себе Австрия. Сборная России набрала 20 очков и заняла второе место, также дающее прямую путевку на Евро-2016 во Франции. В стыковых матчах сыграет Швеция, оставшаяся на третьем месте.

Стоит отметить, что сборная России в 11-й раз (с учетом СССР и СНГ) сыграет в финальной части чемпионата Европы. По этому показателю Россия уступает только Германии, в активе которой 12 выступлений на Евро.

Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля в Париже, Бордо, Лансе, Лилле, Лионе, Марселе, Ницце, Сен-Дени, Сент-Этьене и Тулузе. Жеребьевка финального турнира Евро-2016 пройдет 12 декабря в Париже.