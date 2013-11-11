Игроки семи московских клубов вызваны в молодежную сборную России

Фото: rfs.ru

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым объявил список футболистов, которые вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы 2015 года с командами Словении и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В сборную России вызваны игроки семи столичных клубов: "Спартака", "Локомотива", "Локомотива-2", "Динамо", ЦСКА, "Торпедо" и "Строгино".

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Вратари: Егор Бабурин ("Зенит"), Артем Леонов (ФК "Краснодар"), Мирослав Лобанцев ("Локомотив").

Защитники: Андрей Васильев ("Динамо" СПб), Илья Зуев ("Зенит"), Иван Князев ("Торпедо"), Илья Кутепов ("Спартак"), Алексей Никитин ("Енисей"), Андрей Семенов ("Локомотив-2"), Петр Тен ("Ротор"), Денис Терентьев ("Томь").

Полузащитники: Роман Емельянов ("Ильичевец"), Дмитрий Ефремов (ЦСКА), Дмитрий Каюмов ("Амкар"), Александр Козлов, Артем Тимофеев (оба - "Спартак"), Игорь Ламбарский ("Енисей"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Павел Могилевец ("Зенит" СПб), Георгий Нуров ("Нефтехимик"), Андрей Панюков ("Динамо" М).

Нападающие: Константин Базелюк (ЦСКА), Денис Давыдов ("Спартак" М), Вадим Манзон ("Строгино").

15 ноября сборная России сыграет на выезде со словенцами, а 19-го примет в Краснодаре команду Эстонии.

После пяти туров во второй отборочной европейской группе лидирует команда Дания, набравшая 11 очков. Россияне отстают от них на одно очко.

Согласно регламенту турнира, победители десяти групп отборочного раунда и четыре лучшие сборные из числа финишировавших в таблице на втором месте продолжат борьбу в стадии плей-офф за путевки на чемпионат Европы-2015.