Московский "Спартак" возглавит Курбан Бердыев

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Экс-тренер "Ростова" Курбан Бердыев определился с местом новой работы. По словам члена исполкома РФС Игоря Лебедева, специалист возглавит столичный "Спартак", сообщает ТАСС.

Предыдущий главный тренер "красно-белых" Дмитрий Аленичев подал в отставку в начале августа. Одной из причин такого решения стал провал в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа.

Бердыев возглавил "Ростов" в декабре 2014 года. Он спас команду от вылета, а в сезоне-2015/16 сенсационно привел донской клуб к серебряным медалям национального первенства. В июле ростовчане прошли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов брюссельский "Андерлехт".

Ранее с выбором главного тренера определились в сборной России. На тренерском мостике команды, куда также сватали и Бердыева, встал Станислав Черчесов.