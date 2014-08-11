Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

11 августа 2014, 17:41

Болельщики "Торпедо" потребовали отставки президента клуба Тукманова

футбол отставки Торпедо Александр Тукманов

Александр Тукманов. Фото: rfpl.org

Болельщики столичного "Торпедо" выступили с обращением в адрес президента клуба Александра Тукманова и потребовали его отставки. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте фанатов "Запад-5".

В послании болельщики утверждают, что именно Тукманов виновен во всех последних неудачах клуба. Фанаты заявляют, что нынешний президент является причиной ухода из клуба ключевого игрока Олега Власова, а также бывшего тренера "черно-белых" Александра Бородюка.

История вопроса

Акции протеста болельщиков "черно-белых" из-за натянутых отношений с руководством клуба длятся уже не первый год. Так, в сентябре 2012 был сорван матч Кубка России между "Торпедо" и "Динамо", когда болельщики "автозаводцев" начали кидать на поле петарды, и судья был вынужден остановить игру. Позднее президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что болельщикам заплатили за провокацию.

Противостояние президента и болельщиков продолжилось, когда перед началом второй половины позапрошлого сезона выяснилось, что отныне попасть на фанатские трибуны "черно-белых" можно будет только по клубным картам.

Для того же, чтобы их получить, необходимо было зарегистрироваться с указанием паспортных данных. По мнению организации болельщиков "Торпедо Ультрас", такая мера была направлена на составление "черного списка" фанатов, а также вынесения дальнейших санкций против них.

В результате фанаты "черно-белых" решили бойкотировать домашние матчи своей команды, заявив, что "считают кощунством спокойно продолжать поддержку при отсутствии элементарных прав болельщика, постоянными задержаниями и репрессиями представителей закона в отношении фанатов". Однако от посещения выездных игр "Торпедо" было решено не отказываться.

Ссылки по теме

Александр Тукманов является президентом "Торпедо" с 2007 года. На данный момент "автозаводцы" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, уступив ЦСКА со счетом 1:4, и проиграв "Зениту" с разгромным счетом 1:8.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать