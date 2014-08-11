Болельщики "Торпедо" потребовали отставки президента клуба Тукманова

Александр Тукманов. Фото: rfpl.org

Болельщики столичного "Торпедо" выступили с обращением в адрес президента клуба Александра Тукманова и потребовали его отставки. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте фанатов "Запад-5".

В послании болельщики утверждают, что именно Тукманов виновен во всех последних неудачах клуба. Фанаты заявляют, что нынешний президент является причиной ухода из клуба ключевого игрока Олега Власова, а также бывшего тренера "черно-белых" Александра Бородюка.

История вопроса Акции протеста болельщиков "черно-белых" из-за натянутых отношений с руководством клуба Акции протеста болельщиков "черно-белых" из-за натянутых отношений с руководством клуба длятся уже не первый год . Так, в сентябре 2012 был сорван матч Кубка России между "Торпедо" и "Динамо", когда болельщики "автозаводцев" начали кидать на поле петарды, и судья был вынужден остановить игру. Позднее президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что болельщикам заплатили за провокацию. Противостояние президента и болельщиков продолжилось, когда перед началом второй половины позапрошлого сезона выяснилось, что отныне попасть на фанатские трибуны "черно-белых" можно будет только по клубным картам. Для того же, чтобы их получить, необходимо было зарегистрироваться с указанием паспортных данных. По мнению организации болельщиков "Торпедо Ультрас", такая мера была направлена на составление "черного списка" фанатов, а также вынесения дальнейших санкций против них. В результате фанаты "черно-белых" решили бойкотировать домашние матчи своей команды, заявив, что "считают кощунством спокойно продолжать поддержку при отсутствии элементарных прав болельщика, постоянными задержаниями и репрессиями представителей закона в отношении фанатов". Однако от посещения выездных игр "Торпедо" было решено не отказываться.

Александр Тукманов является президентом "Торпедо" с 2007 года. На данный момент "автозаводцы" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, уступив ЦСКА со счетом 1:4, и проиграв "Зениту" с разгромным счетом 1:8.