Три российских телеканала получили право на показ Кубка конфедераций

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международная федерация футбола (FIFA) дала права на освещение Кубка конфедераций консорциуму "2Спорт", представленной Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ". Об этом сообщается в релизе организации.

Трансляции будут бесплатно показывать в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ". Кроме того, игры осветят в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

"Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу 2018", – заявил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.

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