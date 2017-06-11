Три российских телеканала получили право на показ Кубка конфедераций

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Международная федерация футбола (FIFA) дала права на освещение Кубка конфедераций консорциуму "2Спорт", представленной Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ". Об этом сообщается в релизе организации.
Трансляции будут бесплатно показывать в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ". Кроме того, игры осветят в прямом эфире радиостанций ВГТРК.
"Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу 2018", – заявил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.
О турниреКубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи: в каждом городе состоится по четыре игры. Московской площадкой для матчей станет стадион "Открытие Арена".
В группе A сыграют команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.
Полуфинальные матчи пройдут в Сочи и Казани, матч за третье место примет Москва, а обладатель Кубка конфедераций определится в Санкт-Петербурге.
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