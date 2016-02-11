Талисман ЧМ-2018 по футболу выберут из волка, тигра и кота

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве определили тройку претендентов на право стать официальным талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, сообщает сайт оргкомитета соревнований.

В конкурсе участвовали более 500 студентов, которые представали более 120 работ, из которых жюри во главе с кинорежиссером Федором Бондарчуком выбрало трех финалистов.

В финал вышли студентка Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Софья Подлесных (Кот), студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова (Волк), и студентка Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Валерия Табуренко (Тигр).

"Мы придумали этот конкурс с уверенностью, что на него откликнется как раз активная молодежная аудитория, – заявил глава Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин. – Вы сумели найти интересные образы, один из которых и станет одним из главных брендов турнира и героем для миллионов поклонников Чемпионата мира".

По словам Алексея Сорокина, организаторы намеренно не показывают созданные образы. "Это связано с защитой прав на интеллектуальную собственность, сначала права на них будут зарегистрированы", – сообщил спортивный функционер.

Студенческие скетчи отданы в дизайнерские студии, которые выполнят их на профессиональном уровне, в сентябре начнется общенародное голосование, по результатам которого из трех финальных вариантов будет выбран официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира – 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.