10 ноября 2016, 03:41

Спорт

Игорь Акинфеев стал капитаном сборной России по футболу

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России во время двух ближайших товарищеских матчей против Катара и Румынии. Об этом сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Акинфеев выведет на поле сборную России вместо одноклубника Василия Березуцкого, который пропускает сбор из-за травмы. Вице-капитаном назначен полузащитник московского "Локомотива" Александр Самедов.

Матч между сборными Катара и России пройдет в Дохе на стадионе 10 ноября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. 15 ноября в Грозном российские футболисты сыграют с командой Румынии.

футбол сборная России Игорь Акинфеев новости спорта

