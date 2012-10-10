Сборная России по футболу: тренеры и результаты сборной до Капелло

12 октября сборной России по футболу предстоит провести решающий матч в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2014 года. Наши футболисты сыграют с командой Португалии. Вспомним, кто возглавлял сборную России на разных этапах ее истории, какие клубы были базой для национальной команды страны и какие результаты сборная показала в отборочных турнирах и в финальной части крупных турниров.

Павел Садырин

Павел Садырин. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России начала свое существование в 1992 году, после ликвидации так называемой команды СНГ. С самого начала новой команде пришлось решить массу проблем. Первая и, пожалуй, главная заключалась в том, что в перестроечное время сборная, в основном, комплектовалась игроками киевского "Динамо". Лидерами чемпионата СССР в 80-х годах были "Динамо" (Киев) и московский "Спартак", но наибольшее представительство в сборной имели динамовцы.

Второй проблемой стало назначение главного тренера. Первым наставником сборной России стал бывший тренер ЦСКА и "Зенита" Павел Садырин. Наибольшее представительство в сборной получили спартаковцы. 12 футболистов "Спартака" выходили в составе сборной в рамках отборочного турнира Чемпионата мира.

Тот отборочный турнир сборная провела неплохо, если не считать осечку в последнем матче с Грецией со счетом 0:1. По роковому стечению обстоятельств это поражение оказалось судьбоносным. Сразу после матча тогдашний президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что игроки сборной провалили игру и на чемпионате мира с такой игрой делать абсолютно нечего. Было объявлено и о новом спонсорском контракте, который предписывал игрокам перейти на использование бутс Reebok, хотя у многих футболистов уже были подписаны индивидуальные контракты с другими компаниями.

В результате 14 игроков сборной написали письмо в РФС с требованием отставки главного тренера и отказом ехать на Чемпионат мира. Впоследствии многие из "отказников" отозвали свои подписи, но на Чемпионате мира Россию все равно ожидал провал. Без Шалимова, Добровольского и компании сборная проиграла Бразилии, Швеции, а последняя игра с Камеруном, несмотря на победу со счетом 6:1, уже ничего не решала. Кстати, в том матче был установлен рекорд Чемпионатов мира - пять мячей в одной встрече забил Олег Саленко.

Садырин был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты, а его место занял главный тренер "Спартака" Олег Романцев.

Олег Романцев

Олег Романцев. Фото: ИТАР-ТАСС

Наставник "Спартака" не изменил концепцию призыва в сборную. "Красно-белые" продолжили безраздельно доминировать в списке сборной, а количество игроков из "Спартака" дошло до 13 человек. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, в тот промежуток времени именно московская команда была гегемоном и законодателем мод в российском футболе, а хоть какую-то конкуренцию ей могли составить разве что "Ротор" из Волгограда и владикавказская "Алания".

Под руководством Романцева сборная успешно квалифицировалась на Чемпионат Европы, показав впечатляющий результат - полное отсутствие поражений при разнице мячей 34:5. Единственной командой, которую россиянам не удалось обыграть, стала довольно сильная на тот момент сборная Шотландии. С ней подопечные Романцева дважды разошлись миром - 1:1 и 0:0. Также в отборе к Евро-1996 была одержана самая крупная победа сборной России в истории - со счетом 7:0 был разгромлен футбольный карлик Сан-Марино.

На чемпионате мира сборной России не повезло. Она попала в "группу смерти" со сборными Италии, Германии и Чехии. В двух стартовых матчах подопечные Романцева потерпели поражения и лишились всяких шансов на выход из группы. Удалась национальной команде только последняя игра, против сборной Чехии, которая завершилась со счетом 3:3.

Сразу после провального выступления, Романцев подал в отставку. Он заявил о том, что допустил ошибку, пригласив в сборную тех, кто решал по ходу турнира свои личные проблемы.

Борис Игнатьев

Борис Игнатьев. Фото: ИТАР-ТАСС

После отставки Романцева главным тренером сборной России был назначен Борис Игнатьев. Он попробовал применить новаторский подход и произвел резкое обновление состава. В частности, ушло в прошлое понятие "базовая команда", футболисты были набраны из всех российских и зарубежных команд без попытки сохранить клубные игровые связки. Наибольшее представительство в национальной команде осталось у "Спартака" - цвета "красно-белых" из того состава защищали 6 человек.

Легкая отборочная группа, казалось бы, гарантировала беспроблемный выход в финальную стадию Чемпионата мира. Тем не менее, у россиян возникли сложности. Одной из главных неудач стала ничья с Кипром со счетом 1:1, которая считается одной из худших игр сборной страны за все время ее существования. Кроме этого, осечка произошла и в Болгарии, где команда России уступила со счетом 1:0. Немалую роль в поражении россиян сыграл чешский судья Крондл, упорно игнорировавший нарушения в штрафной площади болгар и не назначивший, как минимум три пенальти.

Неудачные результаты не позволили нашей сборной выйти на Чемпионат мира напрямую. России предстояли стыковые матчи с Италией. В первой встрече, которая состоялась в Москве, была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в ответном матче итальянцы одержали победу и сборная России впервые за свою историю не поехала на Чемпионат мира.

После подобного выступления Игнатьев подал в отставку, несмотря на то, что РФС предложил ему продлить контракт еще на год.

Анатолий Бышовец

Анатолий Бышовец. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым главным тренером сборной России был назначен известный специалист Анатолий Бышовец, бывший игрок киевского "Динамо", который сумел привести сборную СССР по футболу к золотым медалям Олимпийских игр. Всем казалось, что такой уважаемый тренер уж точно сможет изменить психологию футболистов и не просто выведет сборную из наметившегося кризиса, но и сумеет добиться успеха непосредственно на самом Евро-2000.

Однако Бышовец не спешил оправдывать выданные ему авансы. Сборная под его руководством умудрилась проиграть вообще все матчи, в которых принимала участие. Кульминацией свистопляски стал проигрыш Исландии, которую всерьез никто не воспринимал. После этого Бышовца уволили, а результат остался в истории как вечный антирекорд, который превзойти уже вряд ли кому либо удастся.

Второе пришествие Олега Романцева

Олег Романцев. Фото: ИТАР-ТАСС

Главным тренером сборной вновь был назначен Романцев. На момент его назначения турнирное положение было настолько безрадостным, что надеяться на продолжение борьбы за право выйти на Евро-2000 могли только самые закоренелые оптимисты. Романцев увеличил представительство игроков "Спартака" в сборной и вызвал в сборную зенитовца Александра Панова. Последний стал настоящей сверхновой отборочного турнира.

Под руководством Романцева сборная принялась обыгрывать всех подряд. Если победы над сборными Армении и Андорры были восприняты, как нечто само собой разумеющееся, то невероятная игра на "Стад де Франс" против тогдашних чемпионов мира-французов стала одним из главных событий российского футбола за все время существования сборной России. Два мяча в той встрече забил Панов, а победную точку поставил нынешний генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин. 3:2 и, казалось бы, сборной России ничто не мешает квалифицироваться в финальную часть Евро, но...

Вслед за великими победами часто приходят и великие трагедии. Одна из них произошла в последнем матче сборной России против команды Украины. Для выхода нашей сборной достаточно было одержать победу. В начале второго тайма показалось, что цель уже достигнута - ударом со штрафного Карпин открыл счет. Но за две минуты до конца основного времени украинец Андрей Шевченко пробил штрафной, практически от лицевой линии и Александр Филимонов закинул мяч в свои ворота. Счет 1:1 оставил сборную России за бортом Евро, она не попала даже в стыковые матчи.

Тем не менее, Романцев остался на посту главного тренера сборной и начал готовить команду к Чемпионату мира 2002 года. В отборочном турнира команда смотрелась достаточно солидно и потерпела лишь одно поражение - в матче со сборной Словении британский рефери Грэм Полл выдумал несуществующий пенальти.

Но на Чемпионате мира сборную ждал провал. После победы над сборной Туниса со счетом 2:0, россияне уступили команде Японии со счетом 0:1, а затем и Бельгии 2:3 и вылетели из турнира.

Романцев через 40 минут после матча подал в отставку.

Валерий Газзаев

Валерий Газзаев. Фото: ИТАР-ТАСС

Следующим наставником сборной России стал главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев. В тот момент в российском футболе уже произошли серьезные изменения, терял силу московский "Спартак" и стремительно набирали обороты два московских клуба - ЦСКА и "Локомотив". Газзаев взял в сборную 11 игроков ЦСКА и на какой-то момент тренируемый им клуб стал базовой командой сборной.

Отборочный турнир к Евро-2004 начался неплохо. Россияне одержали победы над Ирландией со счетом 4:2 и Албанией 4:1, но во втором круге сборную начало лихорадить. Команда потерпела два поражения от Албании и Грузии, а также сыграла вничью со швейцарцами.

После таких итогов Газзаев заявил, что намерен сконцентрироваться на работе с ЦСКА и в сборной себя не видит. Отставка тренера была принята РФС.

Георгий Ярцев

Георгий Ярцев. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым руководителем сборной был назначен экс-тренер "Спартака" Георгий Ярцев. Он сумел настроить команду и последние матчи отборочного турнира сборная России провела успешно, одержав победы. Наша команда добилась права выступить в стыковых матчах. Противником стала сборная Уэльса. В первой встрече была зафиксирована ничья, а ответный матч завершился победой сборной России со счетом 1:0 и запомнился матом в прямом эфире от автора гола Вадима Евсеева.

На чемпионат Европы сборная поехала далеко не в оптимальном составе и добиться каких либо серьезных успехов не смогла. В актив можно занести только победу над сборной Греции в матче группового этапа. Россия стала единственной командой, которой удалось обыграть греков, в итоге выигравших чемпионат Европы.

Ярцев остался у руля сборной на следующий отборочный цикл к чемпионату мира 2006 года. Тот цикл запомнился, прежде всего, разгромным поражением от сборной Португалии со счетом 1:7, которое сразу же окрестили "ночным позором". Это поражение до сих пор остается самым крупным во всей истории российского футбола.

Несмотря на невыразительные результаты, Ярцев руководил командой до завершения первого круга отборочных матчей. Затем последовали сразу две громких отставки - сначала ушел со своего поста Колосков, а затем подал в отставку и Ярцев.

Юрий Семин

Юрий Семин. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым главным тренером сборной стал наставник "Локомотива" Юрий Семин. Новый тренер оставил ЦСКА в роли базового клуба, но довольно сильно расширил представительство "Локомотива" - в сборную призывалось 8 человек из стана "железнодорожников".

Перед Семиным была поставлена задача вывести сборную России в финальную часть Чемпионата мира. Несмотря на то, что при новом наставнике национальная команда не потерпела ни одного поражения, поехать в Германию все же не получилось. В последнем матче отбора сборная России сыграла вничью со словаками и лишилась всяких шансов пройти в следующий раунд соревнований. Если бы россияне одержали победу, то вышли в финальную часть чемпионата мира напрямую, как лучшая вторая команда отборочных групп.

В декабре 2005 года Семин подал в отставку.

Гус Хиддинк

Гус Хиддинк. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский футбольный союз оказался в незавидном положении. До сих пор сборную обязательно возглавлял отечественный специалист с громким именем. Но после отставки Семина таких специалистов, которые уже не были у руля сборной России, практически не осталось. Было принято решение пригласить иностранного тренера и выбор пал на бывшего наставника сборных Кореи и Австралии Гуса Хиддинка. Он был известен еще и тем, что обязательно выводил свои команды в финальную часть Чемпионатов мира и вообще крупных турниров.

При Хиддинке впервые начало производиться разделение состава по линиям, которое затем станет визитной карточкой сборной России при Адвокате - защитную линию составили из игроков ЦСКА, нападение и полузащита были преимущественно зенитовскими.

Стартовые матчи отборочного турнира к Евро стали довольно унылыми ничьими. И если 0:0 с Хорватией многие расценили как положительный результат, то 1:1 в домашнем матче с Израилем было явным провалом. За невыразительным началом последовали две победы и поражение от Англии со счетом 3:0.

Для продолжения борьбы сборной России требовалось одержать победу в "Лужниках" над обидчиками. И нашей команде это удалось. В матче, который многие считают равным знаменитой игре на "Стад де Франс" россияне благодаря двум мячам Романа Павлюченко выиграли у Англии, поставив ее на грань вылета из финальной части турнира.

Но после впечатляющей победы сборная России умудрилась уступить команде Израиля со счетом 1:2 и спасло нашу команду только неожиданное поражение англичан от хорватов в домашнем матче.

Евро-2008 стало триумфальным. После стартового поражения от испанцев сборная России одержала победы над греками и шведами и вышла в четвертьфинал Евро, чего не было ни разу с момента образования сборной России. Но и это было еще не все - в драматичном четвертьфинальном матче россияне одержали победу над Голландией и вышли в полуфинал. После этой победы на улицах российских городов прошли массовые народные гуляния - все отмечали победу сборной России.

В полуфинале наша команда уступила испанцам, которые в итоге стали чемпионами Европы - никто не сумел противопоставить что-либо "красной фурии".

После столь впечатляющего успеха Хиддинк остался руководить сборной и на отборочный цикл к чемпионату мира в Южной Африке. Сборная России одержала победы во всех матчах, кроме поединков с Германией и Азербайджаном. Россияне дважды уступили немцам и сыграли вничью с Азербайджаном, что позволило нашей команде принять участие в стыковых матчах. Играть предстояло со сборной Словении. Мало кто сомневался, что россияне поедут на Чемпионат мира, но по сумме двух матчей лучше оказались результаты словенцев, которые в ответной встрече в Мариборе сумели одержать победу со счетом 1:0. Это поражение стало одной из наиболее трагических страниц в истории сборной России.

После непопадания на Чемпионат мира Хиддинк покинул сборную России ради работы с национальной командой Турции.

Дик Адвокат

Дик Адвокат. Фото: ИТАР-ТАСС

Опыт назначения иностранного наставника оказался успешным и следующим главным тренером сборной России стал еще один голландец - Дик Адвокат - который привел "Зенит" к чемпионству и победе в Кубке УЕФА.

Адвокат не спешил с революционными изменениями - в сборной остались те же самые лица, которые играли при Хиддинке, стратегия игры не претерпела никаких изменений.

В отборочном турнире к Евро-2012 России досталась очень слабая группа из Армении, Ирландии, Словакии, Македонии и Андорры. В итоге квалификационный турнир наша команда прошла с одним поражением, в матче со Словакией в "Лужниках" Игоря Акинфеева огорчил Стох, и вышла в финальную часть чемпионата Европы с первого места.

На жеребьевке национальной команде России досталась удивительно слабая группа из Польши, Чехии и Греции. Многие специалисты считали, что сборная России должна оформить выход с первого места из такой группы, но получилось наоборот. После первого матча с Чехией, в котором сборная России одержала разгромную победу со счетом 4:1, последовали ничья с Польшей и поражение от Греции, оставившее нашу команду за бортом четвертьфинала.

После Евро Адвокат покинул расположение сборной и улетел в Голландию, тренировать ПСВ. Неудачное выступление на Евро вынудило главу РФС Сергея Фурсенко уйти в отставку. Новым главой Российского футбольного союза был избран Николай Толстых.

Каким будет будущее сборной Фабио Капелло можно только гадать. Во всяком случае, итальянский наставник не боится экспериментировать с составом, искать оптимальные сочетания и тасовать игроков. Матч 12 октября должен ответить не только на вопрос, кто сильнее Россия или Португалия, но и указать вектор развития команды. В этом смысле, матч с Португалией - это краткое резюме каким будет будущее сборной России во Вселенной итальянского тренера.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov