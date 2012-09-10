Фанатам "Спартака" на "Камп Ноу" выделили около 5000 мест

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщикам "Спартака" выделено 4697 мест на "Камп Ноу" в матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".

Разместятся фанаты на гостевом секторе знаменитой арены, общая вместимость которой составляет чуть меньше ста тысяч зрителей, сообщает официальный "твиттер" московского клуба.

Для подопечных Унаи Эмери эта встреча станет первой на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, "Спартаку" предстоит поспорить за выход в плей-офф самого престижного клуба Европы с "Селтиком", "Бенфикой" и "Барселоной".

Большинство специалистов придерживаются мнения, что первое место в группе займет "Барселона", последнее - "Селтик", а за вторую путевку в плей-офф развернется борьба между "Спартаком" и "Бенфикой".