"Спартак" сыграл вничью с "Кубанью"

Фото: spartak.com

Столичный "Спартак" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью". Встреча, проходившая на стадионе "Открытие Арена", закончилась со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте. Промес сделал передачу на ход Макееву, который низом прострелил в центр штрафной. Комбинацию завершил Попов, пробивший в касание в противоход Беленову.

На 36-й минуте "Кубань" сравняла счет. Рабиу вырезал перевод на Аподи, который великолепным ударом с порядка тридцати метров мяч отправил мяч в дальнюю девятку.

Еще до перерыва краснодарцы вышли вперед. Рабиу сыграл в отборе и сделал передачу со своей половины поля. Ребров ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Майрович в падении поразил пустые ворота.

Однако в начале второго тайма "Спартак" снова сделал счет ничейным. Промес со штрафного нанес великолепный удар в ближнюю девятку, не оставив шанса для Беленова.

Таким образом, "Спартак" набрал 37 очков и сохраняет за собой седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче "красно-белые" 16 апреля в Санкт-Петербурге сыграют с "Зенитом".