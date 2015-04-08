УЕФА присудил Черногории техническое поражение в матче с Россией

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Черногории техническое поражение со счетом 0:3 в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года с командой России. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в организации.

Кроме того, черногорская команда проведет два домашних матча без зрителей.

Что касается сборной России, то Российский футбольный союз наказан штрафом в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков в Подгорице.

Напомним, матч, состоявшийся в Подгорице 27 марта, был отменен во втором тайме из-за поведения болельщиков хозяев. Так, уже на первой минуте встречи фанаты попали файером в голову вратарю сборной России Игорю Акинфееву, который в итоге получил сотрясение мозга и ожоги.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении РФС. Дело возбуждено в связи с бросанием болельщиками файеров и иных посторонних предметов на поле стадиона.

Кроме того, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Черногории в связи с тем, что болельщики на стадионе "Градски" бросали на поле посторонние предметы и файеры, а также из-за того, что матч не был доигран.