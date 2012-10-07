Полиция предупредила дагестанских болельщиков о возможных провокациях

Фото: ИТАР-ТАСС

ГУ МВД по Москве предупредило дагестанских болельщиков о возможных провокациях во время матча между "Динамо" (Москва) и "Анжи" (Махачкала) в свете последних событий. Имеется в виду инцидент, когда участники дагестанского свадебного кортежа открыли стрельбу из травматического оружия.

Полиция призывает всех болельщиков к порядку и обещает пресекать любые правонарушения "самым решительным образом". Обеспечивать правопорядок будут более 1,2 тысяч сотрудников МВД, сообщает РБК.

Матч состоится сегодня, 7 октября, на стадионе "Арена-Химки". Начало – в 13.30.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел 30 сентября во время празднования свадьбы уроженцами Кавказа. Одна из машин свадебного кортежа перекрыла дорогу на пересечении Тверской и Моховой, а находившийся в ней пассажир открыл огонь из травматического оружия. Прибывшие на место событий полицейские задержали 15 человек, одного из задержанных обвинили в мелком хулиганстве и приговорили к 15 суткам ареста. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".