Сборная России переиграла команду Северной Ирландии

Фото: ИТАР-ТАСС

На московском стадионе "Локомотив" состоялся матч отборочного турнира между сборными России и Северной Ирландии. Наша дружина отправила в ворота соперника два безответных мяча и начала турнир с победы.

В первом тайме подавляющее игровое преимущество имела национальная команда России, которая постоянно владела мячом. Североирландцы пытались добиться успеха в редких контратаках и розыгрышах угловых.

На 15-й минуте матча хороший шанс отличиться имел Александр Кержаков, но пробил мимо ворот из убойной позиции. Через четыре минуты неплохая возможность отличиться была уже у наших соперников, но Гарет Маккоули не сумел поразить ворота сборной России после удачной подачи углового.

На 30-й минуте сборная России открыла счет в матче - в результате красивой комбинации Кержакова и Файзулина последний поразил угол ворот Северной Ирландии. Ещё через четыре минуты Роман Широков обязан был увеличивать преимущество нашей дружины, но не сумел переиграть Кэрролла.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу национальной команды России.

Во второй половине встречи содержание игры не изменилось - россияне атаковали, а команда Северной Ирландии пыталась искать счастье в контратаках.

На 54-й минуте после подачи углового опасный удар удался Василию Березуцкому, но мяч пролетел мимо дальней стойки ворот. Через 20 минут Кержаков угодил в штангу после выстрела со штрафного, назначенного за снос Владимира Быстрова.

На 78-й минуте встречи испанский арбитр назначил пенальти за фол на Александре Кокорине. К мячу подошел Широков и не промахнулся - 2:0.

Несмотря на то, что наша команда имела несколько шансов забить третий гол, реализовать свои возможности подопечные Фабио Капелло не сумели. Сборная России одержала победу со счетом 2:0 и с тремя очками возглавила турнирную таблицу в своей отборочной группе.

Следующий матч российская дружина проведет с национальной командой Израиля 11 сентября в Тель-Авиве.