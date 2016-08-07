"Локомотив" сыграл вничью в домашнем матче с "Томью"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" не сумел одержать победу в домашнем матче с "Томью". Поединок завершился со счетом 2:2.

"Железнодорожники" повели в счете на 13-й минуте матча – Петар Шкулетич уверенно реализовал пенальти, мощно пробив в правый угол ворот. Спустя 20 минут второй пенальти в ворота "Томи" забил Александр Самедов, тем самым, удвоив преимущество москвичей.

Казалось бы, исход матча был предрешен, но на 76-й минуте отставание в счете сократил Эрик Бикфалви. Сибиряки не остановились на достигнутом, и за две минуты до конца основного времени еще один гол в ворота "Локомотива" забил Алексей Пугин.

Таким образом, "красно-зеленые" начали сезон с двух ничьих и занимают девятое место в турнирной таблице с двумя очками.